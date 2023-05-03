شكرا لقرائتكم لحظة وصول طائرة مارتن غريفيث إلى جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت قناة الإخبارية، لحظة وصول طائرة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة قادمة من السودان.

عمليات الإجلاء

وصلت صباح اليوم الأربعاء، سفينة “جلالة الملك الجبيل” إلى جدة قادمة من السودان، وعلى متنها عدد من رعايا الدول الصديقة والشقيقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية وصول 14 مواطنًا، و206 أشخاص من جنسيات أخرى على متن سفينة جلالة الملك “الرياض”.

جهود مستمرة

وقالت الوزارة، في بيان لها: إنه استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة- أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء الثلاثاء، عبر سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى مدينة جدة 14 مواطنًا، و206 أشخاص من الجنسيات التالية: (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن).

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء إلى نحو 5629 شخصًا (239 مواطنًا، ونحو 5390 شخصًا ينتمون لـ 102 جنسية).