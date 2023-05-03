مروجو الحشيش والقات في قبضة الأمن

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الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية على شخصين لترويجهما مادة الحشيش المخدر.

وحسب بيان الأمن العام، تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 880 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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