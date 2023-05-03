شكرا لقرائتكم جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تنظم برنامج تيدكس الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الأستاذ الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، تنظم الجامعة ممثلة بوحدة التوعية الفكرية بالشراكة مع مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم، برنامج تيدكس وذلك يوم الأحد المقبل في مركز المؤتمرات بالجامعة تحت شعار “أنتمي لأكون”.

وتأتي استضافة الجامعة لهذا الحدث وتنظيمه إيمانًا بواجبها الوطني للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج: “تعزيز الشخصية السعودية” أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ وذلك لمواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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منصة تيدكس

وذكر الأستاذ الدكتور بدر المقبل عميد شؤون الطلاب والمشرف على البرنامج أن منصة تيدكس تعد من المنصات العالمية التي يشارك فيها من يتم استضافتهم أفكارهم في سبيل تحقيق أهداف سامية تحت شعار “أفكار تستحق النشر”، وقد وقع الاختيار على منصة تيدكس من قبل جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ومركز الوعي الفكري بوزارة التعليم لتحقيق أهداف تتعلق بتعزيز مفهوم الهوية والانتماء الوطني والإسهام في صناعة جيل فعال ومنسجم مع توجه المملكة سياسيًا واقتصاديًا وقيميًا؛ لتمثيل المملكة على المستوى العالمي وإبراز قيم الشخصية السعودية على منصات تيدكس العالمية لنشرها على نطاق واسع.

ومن خلال مجموعة من المحاور المرتبطة بمنظومة القيم التي تمثل إرث المملكة وعناصر وحدتها ومبادئها الراسخة، تستهدف تعميق الانتماء الوطني، وتعزيز قيم الوسطية والتسامح والإيجابية. وهذا الحدث – كما جاء في برنامج تعزيز الشخصية السعودية يرسخ المنجز السعودي الفكري والتنموي والإنساني للمملكة، ويتفاعل مع توجهاتها ودورها الريادي.

مسارات الحديث

وأوضح المقبل أن مسارات الحديث في تيدكس بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تضمنت مسار الهوية الإنسانية والذي تناول الموضوعات المتعلقة بالقيم المعتدلة والمتسامحة ومنها: تعزيز ثقافة التعايش والسلم المجتمعي والعالمي وقيم المساواة ونبذ العنصرية والعنف والتعصب، والمحافظة على المكونات الثقافية (اللغة، العادات والتقاليد، والموروث)، بالإضافة إلى مسار صناع الإلهام الذي يتيح للمتقدمين مشاركة تجربتهم الملهمة في الإسهام في الوعي الفكري والإنساني وتعزيز قوة وتماسك وانسجام جميع شرائح المجتمع.

وإلى جانب المحاضرات الملهمة سيشتمل الحدث على معارض وفقرات تفاعلية إبداعية جاذبة للجمهور وتهدف إلى إلقاء الضوء على عدة مواضيع ومنها: وعي العقل البشري تجاه المشاكل التي يتعرض لها الفرد، ووسائل إيجاد الطريق الصحيح في سياق بحث الفرد عن هويته، وتوضيح العديد من المفاهيم حول موضوع الهويات والانتماء، بالإضافة إلى التعريف بمفهوم المواطنة العالمية.