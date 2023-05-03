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الخارجية السعودية تثمن إعفاء المواطنين من تأشيرة سنغافورة

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الرياض - محمد الوسيري - ثمنت وزارة الخارجية قرار حكومة جمهورية سنغافورة بإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول، ابتداءً من 1 يونيو المقبل.

وكانت سنغافورة أعلنت عن إعفاء رعايا المملكة العربية السعودية من تأشيرة دخول البلاد.

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وقالت السفارة السعودية في سنغافورة إن “هيئة الهجرة والجوازات أعلنت عن إعفاء المواطنين السعوديين من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة الى البلاد وسيكون الإعفاء ساريًا بدءًا من تاريخ (1 يونيو 2023م)”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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