شكرا لقرائتكم المدني: 4 خطوات لاستخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق.

ونشرت المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 4 خطوات لاستخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة.

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خطوات استخدامها

ـ التوجه إلى مكان الحريق حاملاً معك الطفاية.

ـ سحب صمام الأمان، والابتعاد بمسافة آمنة عن اللهب.

ـ الضغط على مقبض الطفاية مع توجيه المواد الصادرة من الطفاية إلى قاعدة اللهب.

ـ مكافحة الحريق مع اتجاه الريح وليس عكسه.