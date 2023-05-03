شكرا لقرائتكم التعاون الإسلامي تدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية في العاصمة السودانية الخرطوم من قِبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب وسرقة ممتلكات الملحقية.

وشدّدت الأمانة العامة، في بيان لها اليوم، على ضرورة إنهاء العنف واحترام حرمة المباني الدبلوماسية وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين.

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العبث بمحتويات الملحقية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان تعرض صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

‌‎وإذ تعرب وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، لتدعو إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

‌‎وجددت الوزارة دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.