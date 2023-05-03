شكرا لقرائتكم مكة المكرمة وشرورة الأعلى حرارة اليوم بـ 39 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة وشرورة أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية، فيما سجلت أبها والباحة وطريف أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: مكة المكرمة وشرورة 39 مئوية، وجازان 37 مئوية، المدينة المنورة وبريدة ووادي الدواسر وينبع والأحساء والخرج 36 مئوية، الرياض والدوادمي والقنفدة والعلا 35 مئوية، جدة والدمام ونجران والصمان والتنهات والدهناء 34 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها والباحة وطريف 14 مئوية، القريات 15 مئوية، تبوك وعرعر 16 مئوية، حائل والوجه 17 مئوية، سكاكا والطائف ورفحاء 18 مئوية، ينبع والعلا والمجمعة 19 مئوية، يؤسدة والصمان والتنهات وبيشه وحفر الباطن والدهناء 20 مئوية، الرياض والدوادمي 21 مئوية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير تمتد إلى الباحة.