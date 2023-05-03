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الصحة تدعو الراغبين في الحج لأخذ جميع اللقاحات الإلزامية

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شكرا لقرائتكم الصحة تدعو الراغبين في الحج لأخذ جميع اللقاحات الإلزامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت وزارة الصحة الراغبين في القدوم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ إلى ضرورة أخذ جميع اللقاحات الإلزامية.

ونوهت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى ضرورة حجز موعد لأخذ تلك اللقاحات عبر تطبيق “صحتي”، وذلك من أجل ضمان حج صحي وآمن.

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وأوضحت أنه يمكن حجز موعد، من خلال فتح تطبيق “صحتي” واختيار “المواعيد”، ثم الضغط على خيار “حجز موعد جديد” واختيار “حجز موعد حضوري” والضغط على أيقونة “لقاحات الحج.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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