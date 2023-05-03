شكرا لقرائتكم توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد ورياح بعدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة تتراوح من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق عسير وجازان ونجران واليمن.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن توقعاته تشمل هبوب رياح معظمها متوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من دول الخليج بما فيها المنطقة الشرقية من المملكة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة وسواحل تبوك والمدينة المنورة.

قد يهمّك أيضاً

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير تمتد إلى الباحة.