الحرب على السموم تتواصل

واصلت الأجهزة الأمنية أمس حملاتها لضبط محاولات تهريب المخدرات، وجرى القبض على 33 من المتورطين في عمليات تهريب وترويج الحشيش والشبو والأمفيتامين والقات بـ 7 مناطق، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

أقراص وممنوعات

في منطقة الجوف، قبضت دوريات الأمن على 11 متهمًا، 10 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومواطن، لمحاولتهم ترويج مواد مخدرة، واتخاذ منزل شعبي مجهزٍ بكاميرات مراقبة بمدينة سكاكا، وكرًا لهم، ونتج عن ذلك ضبط مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وممنوعات وأجهزة هواتف متنقلة وسلاحين ناريين وذخيرة وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية.

أمن الحدود

وفي منطقة نجران قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولته تهريب مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص، وفي المنطقة الشرقية قبضت مكافحة المخدرات على مواطن، لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الأمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي، كذلك قبضت الإدارة العامة للمجاهدين بمدينة الدمام على مقيمين من الجنسية السورية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر «الشبو».

دوريات برية

وفي منطقة جازان قبضت دوريات الأفواج الأمنية على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية، لمحاولته تهريب مادة الحشيش المخدر، ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المخدر.

سلاح وذخيرة

قبضت مكافحة المخدرات على 4 مواطنين بمنطقة عسير، لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم سلاح وذخيرة حية وممنوعات ومبلغ مالي، كما ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية النيجيرية لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

ضبطيات بالمناطق

الجوف

11 متهمًا

ترويج مواد مخدرة

نجران

إثيوبي مخالف

محاولة تهريب الحشيش

الشرقية

مواطن

ترويج الحشيش والشبو والأمفيتامين

مقيمان

سوريان

ترويج الشبو

جازان

10 يمنيين مخالفين

محاولة تهريب القات

باكستاني

محاولة تهريب الحشيش

إثيوبيان

محاولة الحشيش

عسير

4 مواطنين

ترويج الحشيش والأمفيتامين

المدينة المنورة

نيجيري

ترويج الأمفيتامين