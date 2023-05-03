375 موقوفا بقضايا فساد من 10 جهات حكومية

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» خلال الـ3 الأشهر الماضية، 623 تحقيقًا، وأوقفت 375 شخصًا، وقامت بـ5437 جولة رقابية، شملت عددا من الجهات الحكومية هي وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني والطاقة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم والبيئة والمياه والزراعة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فضلا عن الضريبة والجمارك، وكانت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري، الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

وبلغت الجولات الرقابية للهيئة في شهر رجب 2194 جولة وقامت بـ241 تحقيقا وأوقفت 159 متهما، أما في شعبان فقد بلغت الجولات الرقابية 1631 جولة وحققت مع 251 شخصا وأوقفت 142 متهما، وفي رمضان الماضي قامت الهيئة بـ1612 جولة رقابية وحققت مع 131 متهما وأوقفت 74 شخصا.

جولات وتحقيقات

رمضان

1612 جولة رقابية

131 تحقيقًا

إيقاف 74 شخصًا

شعبان

1631 جولة رقابية

251 تحقيقًا

إيقاف 142 شخصًا

رجب

2194 جولة رقابية

241 تحقيقًا

إيقاف 159 شخصًا

جمادى الآخرة

2364 جولة

307 تحقيقات

إيقاف 142

صفر

3164 جولة

147 تحقيقًا

إيقاف 97

ربيع الأول

3426 جولة

148 تحقيقًا

إيقاف 60

ربيع الآخر

2799 جولة

308 تحقيقات

إيقاف 138

جمادى الأولى

2426 جولة

437 تحقيقًا

170 موقوفًا

وزارات وجهات شملتها الجولات الرقابية

01 الداخلية

02 الدفاع

03 الحرس الوطني

04 الطاقة

05 العدل

06 الشؤون البلدية والقروية والإسكان

07 التعليم

08 البيئة والمياه والزراعة

09 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

10 الضريبة والجمارك