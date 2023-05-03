دبلومات صحية
طالب مسؤولو الأمن الصحي في الوزارة بالمساواة بعد التحاقهم ببرنامج للدبلومات الصحية أطلقته هيئة التخصصات الصحية بإيعاز من وزارة الصحة، وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استقطبت من خلاله عددًا من حملة البكالوريوس من مختلف التخصصات لإلحاقهم ببرامج مثل الأمن الصحي، ومساعد طبيب أسنان، وفني رعاية مرضى، والترميز الطبي، وفني مسعف وفني نظارات.
مساعد صحي
قال مسؤولو الأمن الصحي، إن جميع هذه البرامج -باستثناء الأمن الصحي- تؤهل مجتازيها لتصنيف «فني»، وهو التصنيف المستحق للحاصلين على مؤهل بكالوريوس لا يؤهلهم لدرجة أخصائي، وفقًا للمادة الواحدة والعشرين من اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني. أما خريج الأمن الصحي فيصنف (مساعدًا صحيًا)، وهذا التصنيف يستحقه الحاصل على دبلوم صحي مدته سنة بعد الثانوية العامة حسب اللائحة، كما أن تصنيف مسؤولي الأمن الصحي في فئة مساعد صحي مع استحقاقهم لتصنيف فني أسوة بخريجي باقي البرامج، على الرغم من تساوي المؤهلات وتماثل متطلبات القبول إلى حد كبير فيه هضم كبير لحقوقهم «على حد قولهم»، إذ يتطلع 5373 من موظفي الأمن الصحي لتصحيح تصنيفهم انطلاقًا من حرص الوزارة على إنصاف جميع منسوبيها واهتمامها بجودة حياتهم الوظيفية، وتخصيصها لذلك برامج خاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولو أمن يطالبون الصحة بتعديل تصنيفهم الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.