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4 حالات لا يُعاقب فيها الشخص المدمن جنائيًّا

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شكرا لقرائتكم 4 حالات لا يُعاقب فيها الشخص المدمن جنائيًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المحامي نايف المرشدي الحالات التي لا يُعاقب فيها الشخص المدمن ولا يدخل السجن.

وقال المرشدي خلال لقاء له مع قناة الرسالة: إنه في حال تقدم الشخص المدمن بالبلاغ بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته، تقدموا ببلاغ عن الجريمة يُعفى من العقوبة الجنائية ويتم التعامل بسرية.

علاج وتأهيل

وتابع: تتم معالجة الشخص ويصبح شخصًا نافعًا في المجتمع، حيث سيتم التعامل معه علاجيًّا وليس عقابيًّا، فلدينا مصحات متخصصة لعلاج المدمنين وتأهيلهم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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