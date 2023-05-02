شكرا لقرائتكم الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة على الجامعات، وكذلك نظام مسارات على مدارس الثانوية العامة بالأغلبية.

دراسات وتقارير

بحسب قناة الإخبارية، يعود القرار إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى خلال دراستها لتقرير وزارة التعليم لعام 1443 هجريًّا على العديد من الدراسات التي أعدت على الجامعات المحلية، وكذلك الجامعات العالمية، حيث أظهرت الدراسات أن الغالبية العظمى من جامعات العالم، وكذلك من 90- 95% من الجامعات الأمريكية على وجه الخصوص، تطبق النظام النصفي.

تغيير جوهري

وأكد الشورى إلى أن التغير من النظام الثلثي إلى النصفي سيظل تغييرًا شكليًّا إذا ما صاحبه تغيير جوهري يمس المضامين الأساسية التي تقوم عليها الجامعات، مشددًا على ضرورة شمول التغيير الكفاءة الداخلية للتعليم بما يؤدي إلى رفع الكفاءة الخارجية، وبالتالي يحسن مخرجات الجامعات الذي يعود بالنفع على الوطن والمجتمع ككل وفي كافة المجالات.