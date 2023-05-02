إزالة 16 بسطة عشوائية وضبط سيارة نقل لحوم مخالفة بمكة

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وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط بسطات لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ومركبة استخدمت في نقل اللحوم بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية، وتم إتلاف الكمية التي تقدر بـ100 كجم بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المتواصلة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة عناصر التشوه البصري وإزالة جميع مسبباته والحد من الظواهر المخالفة التي تخدش المظهر العام بـالعاصمة المقدسة، وأكدت الأمانة أهمية تعاون الجميع بالإبلاغ عن المخالفات والظواهر والممارسات التي قد تؤثر على سلامة المواد الغذائية المعروضة عبر تطبيق بلدي.
نتائج الحملات
- إزالة بسطات لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل
- ضبط مركبة تستخدم في نقل اللحوم
- مصادرة وإتلاف 100 كجم لحوم فاسدة
- إزالة 35 طنا من المخلفات
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