شكرا لقرائتكم خبر رفع 175 ألف م3 من المخلفات بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة محافظة جدة نحو 174,886 م3 من المخلفات، وأنهت تنظيف 312,351 كلم من الشوارع، خلال أبريل الماضي، للارتقاء بجودة الحياة في أعمال النظافة، ضمن سلسلة من الإجراءات شملت فرق الكنس اليدوي، ومضاعفة عمالة الالتقاط، وزيادة ساعات العمل للمكانس الآلية، فضلا عن تكثيف أعمال الالتقاط بالمواقع المفتوحة. من أعمال الأمانة





84,183 كلم من الشوارع الرئيسية تم تطهيرها



228,168 كلم من الشوارع الفرعية جرى تنظيفها



312,000 م2 من طرق المشاة



986 كلم بالشوارع والأرصفة تم غسلها



66,377 م3 من المخلفات كبيرة الحجم جرى رفعها



48 من الحواجز الخرسانية المخالفة تم رفعها



6,210 من اللوحات الإعلانية



كانت هذه تفاصيل خبر رفع 175 ألف م3 من المخلفات بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.