القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة فواز الصباح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي الصباح

وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جهة ثانية هنأ خادم الحرمين الشريفين الرئيس سانتياغو بينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الباراغوي.

وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية الباراغوي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب» .

كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة، لولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخ فواز سلمان الصباح .

إلى ذلك هنأ ولي العهد، الرئيس سانتياغو بينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الباراغوي. وعبر ولي العهد في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية الباراغوي الصديق المزيد من التقدم والرقي.