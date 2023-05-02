«فيا رياض».. وجهة ترفيهية فريدة على الطراز السلماني

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وأوضح أن منطقة «فيا رياض» توفر مجموعة من أفخم المطاعم والمتاجر وصالات السينما، بما يعزز من توفير خدمات الضيافة والتسوق، والإقامة المميزة والراقية بالعاصمة الرياض.
وتشكل منطقة «فيا رياض» الترفيهية تجربة متكاملة بتصميم فريد على الطراز السلماني، يتناغم مع الهوية المحلية لمدينة الرياض، وتضم مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية، وواحدا من أشهر فنادق الخمس نجوم، وكثيرا من المطاعم والمقاهي العالمية التي توجد بالمملكة للمرة الأولى.
ومن المنتظر أن تشهد «فيا رياض» تشكيلة متنوعة من العروض المختلفة، وأماكن الترفيه ذات النمط الفاخر التي تزخر بها المنطقة.
فيا الرياض
- توفر مجموعة من أفخم المطاعم والمتاجر وصالات السينما
- توفير خدمات الضيافة والتسوق، والإقامة المميزة والراقية
- تصميم فريد يتناغم مع الهوية المحلية لمدينة الرياض
- تضم مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية
- تضم واحدا من أشهر فنادق الخمس نجوم
- كثير من المطاعم والمقاهي العالمية
- 7 صالات سينما توفر تجارب سينمائية فريدة
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