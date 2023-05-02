التحالف الإسلامي: المجابهة الفكرية أولى ركائز محاربة الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على أن المجابهة الفكرية هي أولى ركائز محاربة الإرهاب، يلي ذلك محاربة مكامن اتصالهم وتواصلهم ورسائلهم المغرضة، ويتبع ذلك قطع دابر كل ما من شأنه تزويدهم بالتمويل المطلوب لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وصولا إلى دحرهم عسكريا.

واستقبل أمين عام التحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي في مقر التحالف الإسلامي بمدينة الرياض مدير الاستخبارات العسكرية بجمهورية العراق اللواء الركن زيد وادي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وجمهورية العراق، كما استمع اللواء الركن زيد وادي لشرح مفصل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتفعيلها لمحاربة الإرهاب.

بعد ذلك تجول الضيف والوفد المرافق له بين جنبات مقر التحالف، واطلعوا على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.

وأشاد مدير الاستخبارات العسكرية العراقية بجهود التحالف الإسلامي في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة، والمنهجية الاستراتيجية التي يعمل بها التحالف في آليات التصدي للجماعات المتطرفة وفق المجالات التي يعمل عليها.

من جانبه أوضح أمين عام التحالف اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان أن تكون جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة

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