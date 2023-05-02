جائزة اجتماعية لمواجهة القضايا ذات الأولوية الوطنية

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وأوضح المركز في بيان، أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الباحثين وتحفيزهم للبحث في القضايا الاجتماعية ذات الأولوية الوطنية، لإيجاد حلول نوعية للتحديات التي تواجه المجتمع السعودي، والارتقاء بجودة البحوث الاجتماعية من خلال تكريم الباحثين والباحثات الذين تسهم أبحاثهم في التنمية الاجتماعية؛ لرفع جودة حياة الإنسان بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفاد بأن الجائزة تتكون من 5 فروع هي (فرع القضايا الاجتماعية، فرع قضايا الفقر والعدالة الاجتماعية، فرع قضايا المرأة، فرع قضايا الشباب، وفرع قضايا الطفولة)، مبينا أنه يمكن للباحثين والمراكز البحثية من داخل المملكة وخارجها المشاركة في أي فرع من فروع الجائزة اعتبارا من اليوم 13/ 10 / 1444هـ ولمدة 30 يوما، وذلك وفقا لشروط الجائزة المعلنة على موقع الجائزة الالكتروني (https://t.co/acaQsW6yo7).
فروع الجائزة:
- فرع القضايا الاجتماعية
- فرع قضايا الفقر والعدالة الاجتماعية
- فرع قضايا المرأة
- فرع قضايا الشباب
- فرع قضايا الطفولة
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