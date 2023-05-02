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استعراض تطوير المناهج السعودية بمعرض تونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التعليم في معرض تونس الدولي للكتاب 2023 خلال دورته الحالية الـ37، خطة الوزارة التطويرية الشاملة للمناهـج التعليمية، وأحدث إصداراته ومشاريعه لزوار المعرض المقام بالعاصمة التونسية لمدة 10 أيام، إلى جانب تعريفهم بأحدث البرامج والكتب الدراسية الجديدة في جميع المراحل الدراسية.

وأوضح المشرف العام على مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن الرويلي، أن المركز يعرض ضمن جناح المملكة المشارك في المعرض إصداراته والمحتوى الحديث والمطور للمناهج بما فيها من مواد إثرائية وخرائط ذهنية تسهم في تطوير معارف الطلبة ومهاراتهم وإدراكهم للمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في سوق العمل، مبينا أن المركز يعرض أيضا أبرز الدراسات المحلية والدولية المتخصصة التربوية والتعليمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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