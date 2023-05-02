استعراض تطوير المناهج السعودية بمعرض تونس

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وأوضح المشرف العام على مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن الرويلي، أن المركز يعرض ضمن جناح المملكة المشارك في المعرض إصداراته والمحتوى الحديث والمطور للمناهج بما فيها من مواد إثرائية وخرائط ذهنية تسهم في تطوير معارف الطلبة ومهاراتهم وإدراكهم للمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في سوق العمل، مبينا أن المركز يعرض أيضا أبرز الدراسات المحلية والدولية المتخصصة التربوية والتعليمية.
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