شكرا لقرائتكم خبر استعراض تطوير المناهج السعودية بمعرض تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التعليم في معرض تونس الدولي للكتاب 2023 خلال دورته الحالية الـ37، خطة الوزارة التطويرية الشاملة للمناهـج التعليمية، وأحدث إصداراته ومشاريعه لزوار المعرض المقام بالعاصمة التونسية لمدة 10 أيام، إلى جانب تعريفهم بأحدث البرامج والكتب الدراسية الجديدة في جميع المراحل الدراسية.

وأوضح المشرف العام على مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن الرويلي، أن المركز يعرض ضمن جناح المملكة المشارك في المعرض إصداراته والمحتوى الحديث والمطور للمناهج بما فيها من مواد إثرائية وخرائط ذهنية تسهم في تطوير معارف الطلبة ومهاراتهم وإدراكهم للمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في سوق العمل، مبينا أن المركز يعرض أيضا أبرز الدراسات المحلية والدولية المتخصصة التربوية والتعليمية.