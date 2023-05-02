مصادرة 6 أطنان خضروات بجدة

صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية المطار الفرعية 6 أطنان من الخضروات، وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية، وجهودها لتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها لرصد ومنع انتشار «البيع العشوائي» في الشوارع الرئيسة، وداخل الأحياء، وأسفرت عن مُصادرة عددٍ من البسطات جرى استخدامها لممارسة «البيع العشوائي»، وإزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.

يذكر أنّ أمانة جدة تنفذ حملات عديدة على المواقع التي يتواجد فيها «البيع العشوائي» وجار متابعتها للحد من هذه الممارسات، فيما يأتي ذلك ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين.