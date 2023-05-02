شكرا لقرائتكم الحارثي يحذر من القرض العقاري : عقدك لا يضمن حقك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر ماجد الحارثي عضو هيئة المقيّمين من عقبات الحصول على القرض العقاري، وما يتبعه من استقطاع في الراتب خاصة مع الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة.

مخاطر القرض العقاري

وقال الحارثي إن البنك يحاسب الشخص باستقطاع 65% من راتبه وهذا خطأ كبير، بالإضافة إلى أنه يقدم للشخص أيضًا قرضًا شخصًا لدفعه للأمام، ولكن كل هذا يضر الفرد.

وأضاف أن الأشخاص الذين يحصلون على راتب كبير مثل 3 أو 4 آلاف ريال، يقولون لأنفسهم إنهم يستطيعون العيش بعد الاستقطاع من الراتب ولكن هذا خطأ نظرًا لضغوط الحياة والالتزامات اليومية.

ولفت إلى أنه يجب دراسة الأمر بشكل واعٍ والنظر للمستقبل خاصة أن الشخص يعيش بهذا المبلغ المستقطع لمدة 20 عامًا، مشيرًا إلى توجيه وزير الإسكان للبنوك بعدم استقطاع أكثر من 40% من الراتب يعد أمرًا جيدًا لصالح المقترض.

قراءة العقد

وأكد أن البنوك لا ترحم أحد في حال عدم السداد أو حالة حدوث مشكلة للشخص، داعيًا إلى ضرورة قراءة العقد جيدًا مع دفع 500 أو 1000 ريال كاستشارة قانونية لفهم العقد والثغرات المتواجدة به، فضلًا عن عدم التوقيع على أي ورقة مباشرة قبل الرجوع للمحامي”.

كما حذر من الحصول على القرض من خلال الإيجار بغرض التملك، مشيرًا إلى أن البنك يمكنه سحب العقار في أي وقت، مشددًا على فهم العقد لأنه حسب قوله: “عقدك لا يضمن حقك”.