اخبار السعوديه

ضبط 4 مواطنين بعسير لترويجهم الحشيش والإمفيتامين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم ضبط 4 مواطنين بعسير لترويجهم الحشيش والإمفيتامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت مكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة عسير، لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم سلاح وذخيرة حية وممنوعات ومبلغ مالي، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ غن المهربين

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً

وزير الحرس الوطني يوجه بعلاج الشاعر محمد الدحيمي
نيجيري في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بالمدينة المنورة
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا