السعودية اليوم / سفير المملكة لدى بوركينافاسو يستقبل وفداً ممثلاً لمسلمي بوركينافاسو



واغادوغو 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، وفداً ممثلاً لمسلمي بوركينافاسو، يتقدمهم معالي رئيس هيئة علماء مسلمي بوركينافاسو مستشار الرئيس البوركيني للشؤون الإسلامية عضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور أبو بكر دوكوري، ورئيس الاتحاد الفيدرالي للجمعيات الإسلامية في ‎بوركينافاسو الشيخ عمر زونغرانا، ونائب رئيس هيئة علماء مسلمي بوركينافاسو، وسفير بوركينافاسو الأسبق لدى المملكة عمر دجاوارا .

وقدم الوفد خلال الاستقبال باسم مسلمي بوركينافاسو والهيئات السياسة والإدارية التابعة للاتحاد الفيدرالي للجمعيات الإسلامية، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وللمملكة العربية

// انتهى //

11:35ت م

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واغادوغو 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، وفداً ممثلاً لمسلمي بوركينافاسو، يتقدمهم معالي رئيس هيئة علماء مسلمي بوركينافاسو مستشار الرئيس البوركيني للشؤون الإسلامية عضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور أبو بكر دوكوري، ورئيس الاتحاد الفيدرالي للجمعيات الإسلامية في ‎بوركينافاسو الشيخ عمر زونغرانا، ونائب رئيس هيئة علماء مسلمي بوركينافاسو، وسفير بوركينافاسو الأسبق لدى المملكة عمر دجاوارا .وقدم الوفد خلال الاستقبال باسم مسلمي بوركينافاسو والهيئات السياسة والإدارية التابعة للاتحاد الفيدرالي للجمعيات الإسلامية، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وللمملكة العربية السعودية نظير الجهود الاستثنائية والإنسانية خلال عمليات إجلاء العالقين في السودان ومن بينهم مواطنون بوركينيون.// انتهى //11:35ت م0037

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