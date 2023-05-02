السعودية اليوم / جامعة أم القرى تتوج نتاجها البحثي بـ 12 برنامجًا أكاديميًّا تحصل على الاعتماد الأكاديمي البرامجي



جدة 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واس

توجت جامعة أم القرى نتاجها البحثي بـ 12 برنامجاً أكاديمياً؛ حصلت على الاعتماد الأكاديمي من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وذلك خلال شهر أبريل من عام 2023م.

وواصلت الجامعة تحقيقها للإنجازات لرفع مستوى الجودة في *برامجها* الأكاديمية ومخرجاتها *التعليمية*, وحصلت الجامعة على الاعتماد *الأكاديمي البرامجي* الكامل لثلاثة برامج: بكالوريوس التمريض، بكالوريوس تصميم الأزياء والنسيج، ودبلوم التأهيل اللغوي، كما حصلت تسعة برامج على الاعتماد المشروط وهي: بكالوريوس "العلاج الطبيعي، والتغذية الإكلينيكية، وطب وجراحة الأسنان، بكالوريوس إدارة وتقنية المعلومات الصحية، والإعلام، وصيدلي، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات بالليث، والهندسة الصناعية بالقنفذة، وهندسة التشييد بالقنفذة.

وأوضح عميد التطوير والجودة في جامعة أم القرى الدكتور محمد بن سالم الزهراني، أن عملية الحصول على الاعتماد الأكاديمي تعدّ *إحدى الأدوات* الرئيسة الداعمة لضمان استمرار تجويد *مخرجات* العملية التعليمية وقطف ثمارها.

وأشار إلى أنَّ الجامعة تعمل على اعتماد كافة برامجها الأكاديمية ضمن خطط ومعايير واضحة، لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في تقديم برامج أكاديمية موائمة لسوق العمل.

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10:33ت م

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