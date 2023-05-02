شكرا لقرائتكم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.96 ريال، 63.72 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 219.05 ريال، 58.41 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 209.09 ريال، 55.76 دولار، وعيار 18 وصل إلى 179.22 ريال، 47.79 دولار.