شكرا لقرائتكم معظم عمليات الاقتراض بالسعودية لشراء كماليات السفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المحامي د. خالد الحجاج، أن غالبية عمليات الاقتراض، تكون من أجل شراء كماليات وليس من أجل الأساسيات على رأسها السفر.

وقال الحجاج، خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن شخصًا دخل السجن لأنه اقترض لكي يسافر فقط مع زوجته وأطفاله كما يفعل إخوته.

مخاطر الاقتراض

ولفت إلى أنه بعد ضغط من الزوجة للسفر كما يفعل إخوته اقترض 100 ألف ريال، وتأخر في السداد فسُجن.

ونصح الجميع قائلًا: قبل أن تقترض يجب أن تتأكد من حاجتك للاقتراض، وهل الباقي من راتبك سيكفيك أم لا؟ وماذا أبقيت لمن لهم حق عليك بعد القرض كزوجتك وأولادك ووالديك؟ مشيرًا لضرورة حساب مخاطر الظروف أيضًا.