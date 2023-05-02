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شكرا لقرائتكم طرح تذاكر ليلة روائع الموجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للترفيه طرح تذاكر ليلة روائع الموجي للموسيقار الراحل محمد الموجي بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الوطن العربي، والتي تقام يوم الخميس الموافق 4 مايو.
روائع الموجي
وقالت الهيئة العامة للترفيه عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: ليلة روائع الموجي للموسيقار الراحل محمد الموجي بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الوطن العربي على مسرح أبو بكر سالم، ولحجز التذاكر –اضغط هنا-.
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أبرز النجوم
ويشارك في ليلة روائع الموجي أبرز نجوم الوطن العربي، منهم الفنانة المصرية شيرين والتونسي صابر الرباعي.