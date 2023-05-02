شكرا لقرائتكم مروج الشبو في جدة في قبضة المكافحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه 10.1 كيلوجرام مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، ضمن حملة بالمرصاد.

الإجراءات النظامية

ولفتت مكافحة المخدرات، عبر موقع تويتر، إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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