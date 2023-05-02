صعوبة التفرغ أبرز معوقات مصممي الأزياء السعوديين

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وتحدثت المختصة في تصميم الأزياء نورة الغليسي، عن تأسيس علامتها التجارية، وما واجهته من صعوبات ومتطلبات مرحلة التأسيس. مبينة مدى استفادتها من برامج الهيئة، وفوائد تكريس حضور العلامة في المناسبات العالمية والمحلية.
من جانبه، قال مصمم الأزياء عبدالجليل عبدالجواد «إن أبرز المعوقات هو قلة الوقت الذي يقضيه في تصميم الملابس والمنتجات، نتيجة ارتباطه بالوظيفة وصعوبة التفرغ، إلا أنه استغل فترة جائحة كوفيد-19 في الانكباب على التصميم وممارسة شغفه».
وشددت مصممة المجوهرات لينا أبو عنق، على أن المصمم يلزمه التعلم المستمر بوصفه ركيزة أساسية في الإبداع والازدهار، كما ترى أن السوق السعودي تنافسي؛ مما شكل لها تحديا في تسويق منتجاتها في ظل وجود منافسين بذات المجال، إلى جانب صعوبة انتقاء الذهب والألماس من مصانع موثوقة وبجودة عالية، غير أنها تطمح إلى توفير أماكن لعرض المجوهرات مع حماسها في الوصول إلى كافة مناطق المملكة.
مبادرات لدعم المصممين:
- حاضنة الأزياء.
- برنامج 100 براند سعودي.
- برنامج التقنية في الأزياء.
جوانب تشملها المبادرات:
- التصاميم الاستعراضية.
- الأزياء الرقمية.
- تصميم العينات الأولية.
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