مخطوطات تاريخية سعودية بمعرض تونس للكتاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مكتبة مكة المكرمة، عددا من المخطوطات التاريخية في معرض تونس الدولي للكتاب الـ37، والذي يقام في العاصمة تونس خلال الفترة من 28 أبريل حتى 7 مايو، وذلك عبر الركن الخاص بالوزارة ضمن جناح المملكة المشارك في المعرض. ومن أهم المخطوطات التي تعرض، مصحف شريف كُتِبَ في 1270 هـ، ومخطوط الشاطبية حرز الأماني الذي كُتِبَ في 724 هـ، ومخطوط الأذكار للإمام النووي الذي كُتِبَ في 786 هـ، ومخطوط أحكام الأحكام لابن دقيق العيد الذي كُتِبَ في 793 هـ، ومخطوط التوشيح على الجامع الصحيح للإمام السيوطي الذي كُتِبَ في 995 هـ، ومخطوط الفتح المبين لابن حجر الهيتمي المكي الذي كُتِبَ في 975 هـ، ومخطوط النهجة المرضية شرح الألفية للسيوطي الذي كُتِبَ في 884 هـ. وغيرها من المخطوطات العلمية التاريخية.

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