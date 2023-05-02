شكرا لقرائتكم خبر حزمة فعاليات لمختلف شرائح المجتمع بالمتحف الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشتمل الفعاليات على احتفال باليوم العالمي للمتاحف، إضافة إلى 3 لقاءات ثقافية حوارية وورشة عمل تغطي جملة من الموضوعات، ومن بينها لقاء «المتحف كمنشط مجتمعي»، ولقاء بعنوان «المتحف كنبع ملهم»؛ الذي سيسلط الضوء على دور المتحف في تعزيز التجربة الإبداعية وقدرته على الإلهام، ولقاء آخر بعنوان «شبه الجزيرة العربية كمتحف مفتوح»، فضلا عن ورشتي عمل بعنوان «الماضي حبل ممتد»، تستهدف الكبار واليافعين؛ لتأمل العلاقة بين الماضي والحاضر.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن البرامج التي ينظمها المتحف الوطني، مستهدفا مختلف شرائح المجتمع عبر الأنشطة التفاعلية؛ ومنها: العروض الحية وورش العمل والجلسات الحوارية.
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