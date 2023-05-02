شكرا لقرائتكم خبر كاوست تسعى لتطوير تشخيص الأمراض بالتقنيات الحيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات الحيوية التشخيصية وتطويرها، بدأت في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» أمس أعمال المؤتمر العلمي «التطورات الحاسوبية في مجال الأحياء البنيوية»، الذي ينظمه مركز أبحاث البيولوجيا الحاسوبية بالحرم الجامعي.

ويهدف التجمع الأكاديمي الذي ينعقد على مدى 3 أيام، إلى تعزيز التعاون محليا ودوليا في مجالات الطاقة والتقنيات الحيوية التشخيصية، باعتبار ما ترنو إليه هذه التقنيات في فهم الأنظمة الحية، وتسخير قدراتها في تشخيص الأمراض وإنتاج مركبات جديدة ذات فائدة تسعى إلى الإسهام في تطوير الصحة العامة.

ويعد هذا المؤتمر بمثابة منصة لدعم الشراكات البحثية بين مختلف القطاعات، وربط علماء البيانات والباحثين في مجال علوم الحاسب بالمتخصصين في الطب والأحياء الجزيئية بشكل عام على المستوى المحلي والدولي.

كما يسلط الضوء على المهارات الشابة من الباحثين وطلبة الدراسات العليا للإضافة إلى الناتج العلمي البحثي للمملكة، وفي الوقت نفسه يقدم المؤتمر نموذجا للتطوير السريع في هذا المجال باستخدام التقنيات الحاسوبية الحديثة.

أهداف المؤتمر

