التوصل لمتراكبات غير عضوية مقاومة للسرطان وكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصل فريق بحثي بجامعة جدة إلى تقنية توظف المتراكبات غير العضوية التي أثبتت فعاليتها البيولوجية في مقاومة عدد من أنواع السرطان كالرئة والقولون والثدي، وفيروس كورونا

ونجح فريق بحثي من الجامعة ضم البروفيسور خديجة الزائدي، والدكتورة مرام باشا، والدكتورة أحلام السلمي في تحضير متراكبات النحاس التي تم تحميلها على متراكبات عضوية حلقية غير متجانسة وذلك بطرق خضراء صديقة للبيئة من متراكبات Diazenyl pyridinone copper (II) complexes، التي أثبتت قدرتها التثبيطية لنمو مدى واسع من الأحياء الدقيقة الممرضة كالبكتيريا والفيروسات تحت الدراسة لكل من الإنسان والحيوان.

وبعد اختبار مدى السمية لهذه المواد وجد أنها غير سامة في مدى الدراسة وأظهرت مقاومتها لفيروس كورونا COVID-19.

وتعد المتراكبات المحضرة معمليا، مركبات واعدة يمكن استخدامها في الصناعات واعتمادها في صورة بخاخات وضمادات داخل غرف التعقيم بالمستشفيات، في حين أن العمل جار لإدخالها على أنواع من البوليمرات المطاطية التي يمكن استخدامها كأحذية واقية في الحرم المكي الشريف لتكون منارة لخدمة ضيوف الرحمن وكنز من الكنوز العلمية التي يراد بها تحسين جودة الحياة.

وقد حصل فريق البحث العلمي من جامعة جدة على ثلاث شهادات براءة اختراع لمجمل الأبحاث الجارية باستخدام المتراكبات غير العضوية وإثبات فعاليتها البيولوجية الصديقة للبيئة.

نتائج البحث:

