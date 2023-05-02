البن الخولاني يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت هيئة التراث رقم قياسيا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تمثل في أطول عبارة مكتوبة على لوحة بـ6088 حبة من حبات البن الخولاني السعودي، شكلت في مجموعها عبارة (هيئة التراث)، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للتراث التي أقامتها الهيئة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض أخيرا. وقد تسلمت هيئة التراث شهادة التسجيل بحضور ممثل موسوعة جينيس للأرقام القياسية وممثلين من هيئة التراث. ويعد البن الخولاني السعودي من أفخر أنواع البن، وارتبطت زراعته بعادات أهالي المنطقة وشعرهم وأهازيجهم واقتصادهم، وهو عاشر عنصر يسجل ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة «اليونسكو».

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