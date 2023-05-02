الأمطار تتواصل والعالقون يتضاعفون - #عاجل

تواصل الاثنين، هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، أدت إلى جريان السيول التي قطعت العديد من الأودية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، كما تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

في حين شهدت نهاية شهر رمضان وبداية شهر شوال الحالي ارتفاعا غير مسبوق في عدد بلاغات العالقين بالرمال والصحاري والأودية، وكذلك في عدد بلاغات المفقودين، وصل إلى نحو 200% مقارنة بالأسابيع الأولى لشهر رمضان التي شهدت انخفاضا في معدل البلاغات إلى نحو 60% عن الشهر الذي سبقه.

وبحسب مسؤول في فريق إنجاد للبحث والإنقاذ فإن الارتفاع الأخير جاء نتيجة لما شهدته مناطق المملكة عامة ومحافظاتها من الأمطار الغزيرة، التي صاحبها تساقط الثلوج ورياح شديدة وأتربة وغبار كان لها تأثير كبير في انعدام الرؤية، إضافة إلى جريان غير مسبوق للأودية والشعاب وعدد من المناطق الصحراوية بالسيول.

بلاغات

بلغ عدد بلاغات العالقين 1623 بلاغًا (116 بلاغًا في اليوم الواحد) مقابل 688 بلاغًا في الثلث الأول من رمضان، فيما بلغ عدد بلاغات المفقودين 13 بلاغًا نتج عنها 6 وفيات، إضافة إلى انتشال جثث 3 أطفال من قبل الدفاع المدني بوادي أبو رمث بالقصيم عقب عبور ومرور مركبتهم من السيل ليصبح مجموع الوفيات 9 من أصل 13.

تحذيرات متواصلة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى نهاية الأسبوع، وبينت المديرية العامة أن بعض المناطق الغربية والشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

بلاغات وعالقين

1623 عدد بلاغات العالقين

116 معدل البلاغات في اليوم الواحد

13 بلاغات المفقودين

9 متوفين من بين المفقودين