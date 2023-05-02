اليقظة تسقط 5 ملايين قرص مخدر

كشفت مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تمكنها من إحباط محاولة تهريب 5.280.000 قرص من مادة الأمفيتامين المخدر داخل شحنة أحجار ومستلزمات بناء عبر ميناء جدة الإسلامي بجدة والقبض على مستقبليها.

وصرَّح المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن إحباط محاولة التهريب، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض ومحافظة جدة، وهم 6 أشخاص: 3 مقيمين، ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومواطن، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تهريب ونقل

أحبطت عملية أمنية مشتركة محاولة تهريب (428.8) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر، و(128) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جزيرة فرسان كانت معدّة للنقل والترويج في مدينة جيزان بمنطقة جازان.

وتضافرت جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، في القبض على (6) متهمين، وهم (3) مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيمان من الجنسية المصرية ومواطن، لتهريبهم ونقلهم وتلقيهم المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم مبلغ (470.950) ريالًا وهواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الشمالية ونجران

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 5 مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهم أقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المخدر، وبالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبليها، وهما مواطنان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

إجراءات نظامية

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف، لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. كما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجه (10.1) كيلو جرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبطيات الاثنين

5.280.000 قرص إمفيتامين

428.8 كجم حشيش

ترويج أقراص إمفيتامين بالشمالية

محاولة تهريب الحشيش بنجران

ترويج الحشيش المخدر بالجوف

ترويج 10.1 كجم شبو بجدة