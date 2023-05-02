مشاط: استعدادات للحج بدأت منذ الموسم الماضي

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن الاستعدادات لموسم حج 1444، بدأت انطلاقة تجهيزها مع نهاية حج 1443، وتم وضع كافة الترتيبات، ودعا الجميع إلى بذل مزيد من الجهود لا سيما ونحن على أعتاب أشهر الحج والاستعداد للموسم.

كان المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل «متحد» نظم الإثنين حفل المعايدة السنوي بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ووكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحج الدكتور عائض الغوينم والرئيس التنفيذي لشركة كدانة المهندس محمد المجماج وعدد من ملاك ومدراء العموم لمنشآت خدمة حجاج الداخل.

ورحب رئيس «متحد» الدكتور ساعد الجهني بالحضور مثمنًا دور العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات الشريكة لتقديم أرقى الخدمات وأجودها، والسعي من أجل سعادة ورضا ضيوف الرحمن لينعموا بأداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.