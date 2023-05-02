485 ألف شجرة مانجو بالقنفذة

بلغ عدد مزارع المانجو في محافظة القنفذة خلال عام 2022م نحو 3007 مزارع وعدد أشجار المانجو 485 ألف شجرة، كما بلغ الإنتاج السنوي بالطن 48500 طن متوسط الإنتاج للشجرة الواحدة 100 كجم، وفيما يخص أنواع المانجو المزروعة فهي التومي – جلن – هندي - بلدي - سانسيشن – مصري – سوداني.

وأعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف عن انطلاق مهرجان المانجو الثاني عشر بمحافظة القنفذة، في 19 شوال الجاري.

وبيّن الخليف أن المهرجان يأتي برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسيدشنه محافظ القنفذة محمد القباع، ويمتد لمدة خمسة أيام بساحة الاحتفالات في المركز الحضاري بالكورنيش، كما يأتي بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وبمشاركة الجهات الحكومية بالمحافظة، وسيحتفي الأهالي بالمهرجان من خلال عرض إنتاجهم الذي وصل إلى العالمية، الذي يختص بشكل أساسي بعرض أصناف مختلفة من المانجو بهدف تسويقه داخل وخارج المنطقة.