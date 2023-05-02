فيضان 13 سدا في الباحة

سجل عدد من سدود منطقة الباحة مستويات قياسية من الطاقة التخزينية لمياه الأمطار، بعدما بلغ مجموع الوارد من السيول لتلك السدود في مختلف محافظات المنطقة خلال الفترة من 25 رمضان إلى الخامس من شوال الجاري 2.021.957 مترا مكعبا، بينما بلغ مجموع المنصرف من البوابات 1.602.123 مترا مكعبا.

السراة وتهامة

تضم منطقة الباحة 49 سدا في مختلف المحافظات بقطاع السراة وتهامة، شهد منها 13 سدا ارتفاع منسوب المياه فيها إلى سعتها التخزينية، مما أدى إلى فيضانها. ففي مدينة الباحة يوجد سد «الملد» الذي تبلغ سعته التخزينية 100.000 متر مكعب، وفي محافظة العقيق يوجد سد «ثراد» بسعة 14.136.000 متر مكعب، وسد «جرب» بسعة 344.100 متر مكعب، وفي محافظة بلجرشي يوجد سد «الجانبين» بسعة 17.000.000 متر مكعب، وسد «الحبيس» بسعة 10.000 متر مكعب.

سبيحة ومعشوقة

في محافظة المندق توجد خمسة سدود، تتضمن سد «مدهاس» بسعة 1.500.000 متر مكعب، وسد «ظرك» بسعة 111.400 متر مكعب، وسد «الخرار» بسعة 150.000 متر مكعب، وسد «المظلمات» بسعة 400.000 متر مكعب، وسد «الصدر» بسعة 500.000 متر مكعب، وفي محافظة بني حسن يوجد سد «الضحيان» بسعة 320.000 متر مكعب، إلى جانب سد «سبيحة» بمحافظة القرى بسعة 300.000 متر مكعب، وسد «معشوقة» بسعة 905.700 متر مكعب.

وفتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة سدود: مدهاس والخرار والمظلمات والضحيان والملد. كما سيتم خلال الأيام القادمة فتح سدي «الجنابين» و«ثراد»، استعدادا للحالة المطرية المتوقعة التي ستشهدها المنطقة.