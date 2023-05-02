38 حفاراً للآبار بدون تصاريح

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أن الفرع نفذ 326 جولة رقابية داخل منطقة القصيم للتأكد من تطبيق نظام المياه واللائحة التنفيذية المتعلقة به، مشيرًا إلى تحصين 3 آبار مهجورة، ومخالفة 6 آبار محفورة بدون ترخيص، وتنفيذ 52 جولة ميدانية على الأشياب ومحلات تقليل الملوحة.
وأكد الرجيعي أهمية إصدار الرخصة النظامية لحفر الآبار، لتنظيم وضبط حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، ومقاولة حفر الآبار من خلال إصدار الرخص اللازمة، لتحقيق استدامة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة للأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص تنتهي بعد تمديدها بتاريخ 19 /2/ 1445، داعيًا الجميع إلى سرعة الإفصاح قبل انتهاء المهلة.
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