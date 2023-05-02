بدء إجراءات استخراج الشهادة الصحية للحج

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في استقبال إجراءات الحصول على الشهادة الصحية الموسمية، التي يجب على جميع العاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة الحصول عليها لحج عام 1444.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أنه يمكن الحصول على الشهادة الصحية الموسمية من خلال التقديم عبر منصة «بلدي»، بعد أن بدأت الأمانة فعليًا في استقبال الطلبات اعتبارًا من 06/10/1444، حيث يشترط للحصول على الشهادة خلو العامل من أي أمراض، وإجراء التحاليل اللازمة التي تثبت ذلك من خلال أحد مراكز فحص العمالة المعتمدة.

وأضاف أن الأمانة اعتمدت حوالي 40 مركزًا صحيًا في مختلف نواحي مكة المكرمة، وذلك تسهيلًا للراغبين في الحصول على الشهادة، كما يجب اجتياز برنامج التثقيف الصحي والاختبار المخصص لذلك، مشيرًا إلى أن هناك عدة أنواع من البرامج التثقيفية.