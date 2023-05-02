السعودية اليوم / هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات الوصول لمحتوى الإنترنت المستضاف محليا



الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات الوصول لمحتوى الإنترنت المستضاف محليا، التي تهدف إلى إيجاد منظومة إنترنت عالية المستوى لتفعيل دور المملكة كوجهة إقليمية وعالمية للوصول لمحتوى الإنترنت، وخلق أسواق جاذبة للاستثمارات النوعية؛ لتنمية استضافة محتوى الإنترنت محليا.

وأوضحت الهيئة أن أبرز ما شملته الوثيقة التنظيمية، هي الأحكام والشروط الخاصة بتمرير الحركة لمحتوى الإنترنت المستضاف محليا، بالإضافة إلى ما يتعلق بتوفير خدمات الربط الشبكي لمقدمي محتوى الإنترنت ومقدمي خدمات مراكز البيانات.

وتأتي هذه الوثيقة انطلاقا من سعي الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات والتقنية، ورفع مستوى كفاءة الخدمات والبنية التحتية وتعزيزها، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستخدمين لخدمات الإنترنت وتوفيرها بأعلى مستويات الجودة وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وتحث الهيئة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم اقتراحاتهم، انطلاقا من اهتمامها بتحقيق الوضوح والشفافية وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة من مقدمي خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت في المملكة، ومقدمي خدمات مراكز البيانات، بالإضافة إلى مقدمي محتوى الإنترنت المحليين والدوليين، مشيرة إلى فترة استقبال المرئيات حتى تاريخ 30 مايو 2023، وذلك من خلال موقع الهيئة: https://regulations.citc.gov.sa/ar/Pages/PublishedPublicConsultations.aspx#/PublishedPublicConsulationDetails/40 .

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22:49ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.