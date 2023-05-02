السعودية اليوم / سموُّ أميرِ منطقة الباحة يلتقي الأهاليَ والمسؤولين بالمنطقة



الباحة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

التقى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة - اليوم - مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين, ومحافظي المحافظات, ومشايخ القبائل, وجمعاً من أعيان المنطقة والأهالي.

وأكد سموُّه أننا نعيش - ولله الحمد- في مجتمع يفخر بوحدته ويتميز بتكاتفه وها هو يتجدد اللقاء بكم بعد عيد الفطر المبارك وما من الله به علينا من صيام شهر رمضان وقيامه.

ونوَّه أننا محتفون بما حققته بلادنا من نجاحات متتالية على الأصعدة كافة بفضل الله ثم قيادة مولاي خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله- حيث إننا إذ نتابع جهود جميع الجهات بالمنطقة فإنا تشيد بما نراه من تطور وتفاعل متطلعين إلى استمرار هذه الجهود والارتقاء بكل ما يخدم ساكني المنطقة وزوارها.

إثر ذلك استمع سموُّه والحضور إلى قصيدة شعرية للشاعر علي بن نايف الغامدي.

بعد ذلك ألقى أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، كلمة تحدث خلالها عن الفعاليات والمبادرات التي قدمتها الأمانة وبلدياتها في أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، حيث بلغت 60 فعالية استفاد منها أهالي وزوار المنطقة خلال الإجازة.

وفي نهاية الجلسة، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم، فيما تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموِّه الكريم.

// انتهى //

22:13ت م

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