السعودية اليوم / قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل تقبضُ على (4) أشخاص لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدِّر



حائل 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل على (4) مواطنين؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر والممنوعات، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهه الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني

// انتهى //

22:11ت م

0175



حائل 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسقبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل على (4) مواطنين؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر والممنوعات، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهه الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //22:11ت م0175

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.