السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تحصلُ على الاعتماد البرامجي المشروط لـ 3 برامج في مرحلة البكالوريوس



عرعر 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

حصلت جامعة الحدود الشمالية على الاعتماد البرامجي المشروط في 3 برامج لمرحلة البكالوريوس من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وشمل الاعتماد برنامج البكالوريوس في كل من إدارة الموارد البشرية واللغة الإنجليزية وآدابها وعلوم الحاسب، للفترة من مايو 2023م إلى أبريل 2025.

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22:05ت م

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