شكرا لقرائتكم خبر المملكة تشارك في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي عقد في مدينة هانزو في الصين برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، رئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية الدكتور المهندس محمد آل صايل.

وناقش المنتدى عددا من المحاور المهمة، منها الابتكار والشراكات من أجل بيانات أفضل وأكثر شمولية، وتعظيم الفائدة من استخدام البيانات وقيمتها المضافة من أجل دعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى مناقشة الاتجاهات (Trends) والشراكات الناشئة لتطوير الأنظمة الشاملة للبيانات التي تحتوي على مصادر متعددة من متخلف أنواع البيانات.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المنتدى نظرا لكون البيانات والمعلومات الجيومكانية ممكنة لجميع البيانات الأخرى مثل البيانات الإحصائية والاقتصادية والبيئية وغيرها، والاطلاع على آخر ما توصلت له الدول فيما يخص السياسات المتعلقة بالبيانات الجيومكانية. والاتجاهات العالمية وأحدث ما توصلت إليه في مجال الابتكار والمعرفة في مجال البيانات.

حضر المنتدى عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات المانحة والوكالات الدولية والإقليمية والجهات الجيومكانية والأوساط الأكاديمية.

أهداف المنتدى:

