ضيوف الرحمن يسجلون انطباعاتهم على لوحات تفاعلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية لوحات تفاعلية لضيوف الرحمن بمناسبة عيد الفطر لتسجيل معايداتهم أثناء مغادرتهم إلى بلدانهم بعد أداء المناسك وزيارة المسجد النبوي الشريف في مركز التفويج التابع لوزارة الحج والعمرة في طريق مكة - جدة السريع، حيث لاقت لوحات تسجيل المعايدة إقبالا كبيرا من المعتمرين والزوار الذين تفاعلوا معها بتسجيل تهنئتهم واحتفالهم بالعيد. وأوضح مدير البرامج والمشاريع بالجمعية علاء القباص أن الجمعية عملت بإشراف من وزارة الحج والعمرة على تنظيم برنامج معايدة وتوديع لضيوف الرحمن المغادرين إلى بلدانهم في مركز التفويج؛ للاحتفاء بهم ومشاركتهم في فرحة العيد وتقديم الضيافة العربية الأصيلة والقهوة السعودية، وتصميم لوحات تفاعلية لتسجيل مشاعرهم وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك بلغاتهم تحت عنوان «سجل معايدتك بلغتك»، مبينا أن هذه اللوحات التفاعلية أضافت لمسة مميزة على المركز وأتاحت للكثير من ضيوف الرحمن إبداء مشاعرهم وتهانيهم بالعيد.

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