مبادرة لبيئة خالية من إصابات العمل في الحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لخلق بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث، نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الأول، مبادرة «بناء ثقافة وقائية في السلامة والصحة المهنية». وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي الوقائي بأهمية الصحة والسلامة ودورها في تقليل الحوادث والإصابات المرتبطة بمكان العمل. وأوضح مدير الإدارة العامة للسلامة المهندس بسام العبيدي أن المبادرة تعنى بتعزيز أوجه السلامة في مختلف مواقع العمل من خلال توزيع بروشورات توعوية عن كيفية استخدام المعدات حسب اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما يكثف مختصو السلامة الجولات الميدانية للتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة أثناء العمل لتقليل المخاطر الناشئة في مختلف ظروف العمل.

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